3. Liga: Böse Klatsche für 1860 München

SID 09.11.2025 • 19:27 Uhr 1860 München kommt in Regensburg unter die Räder. Alemannia Aachen siegt erneut.

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat auch im ersten Spiel unter Mersad Selimbegovic seinen Lauf fortgesetzt.

Der Traditionsklub gewann mit dem neuen Coach beim VfB Stuttgart II mit 3:1 (2:1) und feierte den dritten Sieg in Serie. Die Alemannia setzte sich dadurch von den Abstiegsrängen ab.

Herbe 1860-Abreibung

1860 München kassierte dagegen eine Klatsche unter dem neuen Trainer Markus Kauczinski. Nach Siegen gegen die beiden Topklubs MSV Duisburg (3:1) und Energie Cottbus (3:0) und der Niederlage bei Waldhof Mannheim (1:3) gerieten die Löwen im Kellerduell beim Jahn Regensburg mit 0:4 (0:1) unter die Räder.

„Ich bin fassungslos - das war ein Totalabsturz“, befand 1860-Cheftrainer Markus Kauczinski bei Magenta Sport.

Lars Gindorf (21.) per Foulelfmeter und Mika Schroers (24.) brachten Aachen mit 2:0 in Führung. Der VfB-Nachwuchs konnte durch Nicolás Sessa (28.) verkürzen, ehe erneut Gindorf in der Nachspielzeit (90.+5) für die Entscheidung sorgte.

Selimbegovic (43) hatte am Donnerstag das Amt von Benedetto Muzzicato übernommen, der zuletzt freigestellt worden war. Der 43-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Zwischenzeitlich hatten die Aachener unter Interimscoach Ilyas Trenz, der gemeinsam mit U19-Coach Carsten Wissing die Verantwortung getragen hatte, Siege bei Wehen Wiesbaden (2:1) und gegen den 1. FC Saarbrücken (2:0) gefeiert.