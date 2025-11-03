3. Liga: Cottbus übernimmt Tabellenführung

SID 23.11.2025 • 21:28 Uhr Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewinnt das Topspiel in Essen.

Energie Cottbus hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann zum Abschluss des 15. Spieltags das Topspiel bei Rot-Weiss Essen 3:2 (1:0) und löste den punktgleichen MSV Duisburg an der Spitze ab. Die Zebras hatten bereits am Freitag das Aufsteigerduell bei der TSG Hoffenheim II deutlich verloren (1:4).