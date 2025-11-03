3. Liga: Duisburg beendet Sieglos-Serie

SID 07.11.2025 • 21:02 Uhr Der Aufsteiger setzt sich gegen Waldhof Mannheim durch und setzt die Konkurrenz im Duell um Platz eins unter Druck.

Spitzenreiter MSV Duisburg hat seine Sieglos-Serie in der 3. Fußball-Liga beendet. Nach zuvor fünf Partien in Folge ohne Dreier gewann der Aufsteiger am Freitagabend mit 2:1 (1:0) gegen Waldhof Mannheim. Conor Noß (20.) und Joshua Bitter (69.) trafen für das Heimteam, Terrence Boyd (85.) verkürzte für die Mannheimer.

Damit festigte der MSV mit nun 29 Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Verfolger Energie Cottbus könnte aber theoretisch am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) mit einem sehr hohen Sieg gegen den VfL Osnabrück an den Duisburgern vorbeiziehen.