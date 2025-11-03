Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
3. Liga
3. Liga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
3. Liga>

3. Liga: Duisburg zurück an der Spitze

3. Liga: Duisburg zurück an der Spitze

Der MSV profitiert von der deutlichen Cotbuser Niederlage in München.
Thore Jacobsen trifft per Elfmeter
Thore Jacobsen trifft per Elfmeter
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Heike Feiner
SID
Der MSV profitiert von der deutlichen Cotbuser Niederlage in München.

Aufsteiger MSV Duisburg hat mit einer Nullnummer im Topspiel wieder die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Zebras erkämpften sich beim VfL Osnabrück ein 0:0 und schoben sich mit 26 Zählern nach 13 Spielen wieder an Energie Cottbus vorbei.

Die nun punktgleichen Cottbuser unterlagen vier Tage nach dem Pokal-Aus gegen RB Leipzig (1:4) mit 0:3 (0:2) bei 1860 München. Matchwinner der Löwen war Thore Jacobsen mit einem Doppelpack kurz vor der Halbzeitpause (39., Foulelfmeter, 45.+4). Nach dem Wechsel unterlief King Manu (83.) ein Eigentor.

Keine Treffer fielen in Osnabrück. Der VfL verbesserte sich durch das torlose Unentschieden zumindest für ein paar Stunden auf Platz drei.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite