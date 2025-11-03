3. Liga: Duisburg zurück an der Spitze

SID 29.11.2025 • 16:24 Uhr Der MSV Duisburg besiegt Aachen, auch Cottbus gewinnt. Die Tabellenführung wechselt dennoch.

Der MSV Duisburg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga zurückerobert. Der Aufsteiger besiegte Alemannia Aachen 3:1 (3:0) und setzte sich mit 32 Punkten wieder an die Spitze. Energie Cottbus gewann „nur“ 3:2 (0:1) gegen Viktoria Köln und ist nun punktgleich hinter dem MSV Zweiter.

Duisburg sorgte im West-Duell vor über 28.000 Zuschauern schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Conor Noß traf zur frühen Führung (7.), Danilo Wiebe unterlief ein Eigentor (33.) und Can Coskun erhöhte noch vor der Pause (41.). Für Aachen verkürzte Faton Ademi (80.).

Cottbus dreht Spiel auf links

In Cottbus ging es hoch her. Lex-Tyger Lobinger (24., Foulelfmeter) traf vor der Pause für die Gäste, Tolcay Cigerci setzte einen Foulelfmeter nur an den Pfosten und vergab damit die Chance zum Ausgleich (35.). Bei seinem zweiten Elfmeter machte es Cigerci besser (59.), Florian Engelhardt hatte für sein Foul zuvor Rot gesehen. In Unterzahl ging Köln dennoch durch Tim Kloss wieder in Führung (61.). Doch Erik Engelhardt (70.) und Anderson-Lenda Lucoqui (85.) drehten mit ihren Toren das Spiel.