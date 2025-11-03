3. Liga: Rassismus-Vorfall überschattet 1860-Gala

SPORT1 01.11.2025 • 16:26 Uhr Der MSV profitiert von der deutlichen Cottbuser Niederlage gegen 1860. Das Spiel in München wird jedoch von einem rassistischen Vorfall überschattet.

Aufsteiger MSV Duisburg hat mit einer Nullnummer im Topspiel wieder die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Die Zebras erkämpften sich beim VfL Osnabrück ein 0:0 und schoben sich mit 26 Zählern nach 13 Spielen wieder an Energie Cottbus vorbei.

Die nun punktgleichen Cottbuser unterlagen vier Tage nach dem Pokal-Aus gegen RB Leipzig (1:4) mit 0:3 (0:2) bei 1860 München. Das Spiel wurde allerdings nach einem rassistischen Zwischenfall in der 72. Minute vorübergehend unterbrochen.

Ein Anhänger der Münchner hatte offenbar einen Bierbecher in Richtung des Cottbuser Profis Justin Butler geworfen. Dabei wurde der Deutschamerikaner wohl auch rassistisch beleidigt, wie der Stadionsprecher anschließend verkündete.

Fans solidarisieren sich mit Cottbus-Profi

Der Sprecher entschuldigte sich zudem im Namen des Vereins bei den Gästen, während der Übeltäter identifiziert und des Stadions verwiesen wurde. Viele Zuschauer stimmten „Nazis raus“-Gesänge an.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz zeigte wenig Verständnis dafür, dass das Spiel nach einer rund zehnminütigen Unterbrechung fortgesetzt wurde.

Cottbus-Trainer fordert Spielabbruch

„Ich habe zum Schiedsrichter gesagt. ‚Wir akzeptieren die Niederlage.‘ Er kann das Spiel abbrechen, um ein Zeichen zu setzen. Wir reden immer, aber keiner handelt. Das ist traurig für den Spieler und für alle anderen“, sagte Wollitz bei MagentaTV und führte weiter aus: „Diejenige Person soll den Affen gemacht haben. Deshalb kam die Hektik auf. Es passiert immer wieder. Egal wer und egal wo: Wir haben alle nicht die Haltung, um mal ein Spiel abzubrechen.“

Schiedsrichter Konrad Oldhafer handelte entsprechend der Regel: Im deutschen Fußball wird der Drei-Stufen-Plan der Europäischen Fußball-Union (UEFA) umgesetzt. Bei rassistischen Vorfällen im Stadion sollen Schiedsrichter das Spiel zunächst kurzzeitig, bei weiteren Vorfällen länger unterbrechen oder in der dritten Stufe abbrechen.

Ein Doppelpack ebnet den Weg zum Sieg

Matchwinner der Löwen war Thore Jacobsen mit einem Doppelpack kurz vor der Halbzeitpause (39., Foulelfmeter, 45.+4). Nach dem Wechsel unterlief King Manu (83.) ein Eigentor.

Keine Treffer fielen in Osnabrück. Der VfL verbesserte sich durch das torlose Unentschieden zumindest für ein paar Stunden auf Platz drei.

