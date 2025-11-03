Taumelnder Traditionsklub holt Rekordtrainer

SID 16.11.2025 • 11:15 Uhr Der Routinier soll den taumelnden Absteiger wieder stabilisieren.

Der taumelnde Fußball-Drittligist SSV Ulm setzt inmitten seiner sportlichen Krise auf geballte Erfahrung: Pavel Dotchev, Rekordtrainer der 3. Liga, übernimmt den vakanten Trainerposten bei dem Zweitligaabsteiger, der sich am Montag von Coach Moritz Glasbrenner sowie Geschäftsführer Markus Thiele getrennt hatte. Dies teilte Ulm am Sonntag mit.

Der 60 Jahre alte Dotchev erhält einen bis 2027 gültigen Vertrag. Er sei ein „absoluter Fachmann der 3. Liga“, sagte Dominik Schwärzel, Vorsitzender des Ulmer Aufsichtsrats: „Bereits mehrfach hat er seine Mannschaften stabilisiert und zum Klassenerhalt geführt – das ist genau das, was wir jetzt brauchen.“ Als Tabellen-18. ist Ulm erneut abstiegsbedroht.

Dotchev glaubt an sein neues Team

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von großem Respekt und einer gemeinsamen Vision geprägt“, sagte Dotchev: „Ich spüre, dass hier etwas entstehen kann, und bin überzeugt von der Qualität dieser Mannschaft.“

Dotchev wird seine erste Trainingseinheit am Montag (14.00 Uhr) öffentlich halten. Mit Blick auf die Nachfolgeregelung des freigestellten Geschäftsführers Thiele sei der Klub „in finalen Gesprächen. Die potentiellen Kandidaten waren bereits in die Trainerwahl mit eingebunden“, hieß es in der Mitteilung des Klubs.