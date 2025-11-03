Newsticker
3. Liga

3. Liga: Wehen feiert Befreiungsschlag

Wehen feiert Befreiungsschlag

Im Kellerduell setzt sich Wiesbaden gegen Erzgebirge Aue durch.
Wiesbaden jubelt gegen Aue
Wiesbaden jubelt gegen Aue
© IMAGO/PICTURE POINT/SID/S.Sonntag
SID
Im Kellerduell setzt sich Wiesbaden gegen Erzgebirge Aue durch.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga einen Befreiungsschlag gelandet und die Abstiegszone verlassen. Das Heimteam setzte sich am Freitag 3:1 (0:1) gegen Erzgebirge Aue durch.

Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge kletterten die Wiesbadener damit von Tabellenplatz 15 bis auf Rang zehn, Aue bleibt als 17. auf einem Abstiegsrang.

Julian Günther-Schmidt (17.) brachte die Gäste im ersten Durchgang in Führung. Doch Justin Janitzek (53.) und Donny Bogicevic (75.) drehten in Halbzeit zwei die Begegnung für Wiesbaden.

Nikolas Agrafiotis (90.+5) sorgte tief in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

