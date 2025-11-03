Drittligist findet neuen Trainer

SID 10.11.2025 • 14:57 Uhr Der ehemalige Coach von Eintracht Braunschweig erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2028.

Die Trainersuche beim SV Wehen Wiesbaden ist beendet. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, wird Daniel Scherning die Nachfolge von Nils Döring antreten, der Ende Oktober entlassen worden war.

Der ehemalige Coach von Eintracht Braunschweig erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2028. Bereits am Dienstag soll Scherning seine erste Trainingseinheit leiten.