3. Liga

Drittligist findet neuen Trainer

Drittligist findet neuen Trainer

Der ehemalige Coach von Eintracht Braunschweig erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2028.
SID
Die Trainersuche beim SV Wehen Wiesbaden ist beendet. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, wird Daniel Scherning die Nachfolge von Nils Döring antreten, der Ende Oktober entlassen worden war.

Der ehemalige Coach von Eintracht Braunschweig erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2028. Bereits am Dienstag soll Scherning seine erste Trainingseinheit leiten.

Der 42-Jährige war bis Mitte Mai Trainer beim Zweitligisten Braunschweig gewesen, musste dort aber noch vor der später gewonnenen Abstiegsrelegation gegen den 1. FC Saarbrücken seinen Posten räumen. Scherning kennt zudem die dritte Liga aus seiner Zeit beim VfL Osnabrück, für den er 40 Spiele an der Seitenlinie stand. Wiesbaden belegt derzeit den 13. Tabellenplatz.

