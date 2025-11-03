3. Liga: Zweite Niederlage in Folge für Cottbus

SID 08.11.2025 • 16:04 Uhr Energie Cottbus verliert das Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück. Hansa Rostock siegt dominant in Ulm.

Energie Cottbus ist in der 3. Fußball-Liga aus dem Tritt geraten. Die Lausitzer, die nach fünf Siegen in Folge vor einer Woche 0:3 bei 1860 München verloren, kassierten im Spitzenspiel am Samstag gegen den VfL Osnabrück eine 0:1 (0:0)-Pleite.

Tabellenführer MSV Duisburg hatte am Freitagabend ein 2:1 (1:0) gegen Waldhof Mannheim vorgelegt und hat nun drei Punkte Vorsprung. Für die Osnabrücker, die auf Platz drei sprangen, traf der eingewechselte Ismail Badjie (74.).

Hansa überrollt hilflose Ulmer

Den Anschluss nach oben hält Rot-Weiss Essen. Nach dem 2:1 (0:0) beim FC Ingolstadt ist der Ruhrpottklub seit sechs Spielen ungeschlagen und als Vierter punktgleich mit Cottbus und Osnabrück. Der SC Verl kam gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und rutschte auf Rang fünf ab.