Duisburg bangt um Tabellenführung

SID 21.11.2025 • 20:58 Uhr Der MSV kann von Cottbus und Osnabrück überholt werden.

Der MSV Duisburg muss um die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga bangen. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch verlor das Aufsteigerduell bei der TSG Hoffenheim II deutlich mit 1:4 (0:4) und kann im weiteren Verlauf des 15. Spieltags von Energie Cottbus und dem VfL Osnabrück überholt werden.

Die Gäste verschliefen die erste Halbzeit komplett. Paul Hennrich (6.), David Mokwa Ntusu (36., 45.) und Ayoube Amaimouni (42.) erzielten die Hoffenheimer Tore. Conor Noß (72.) verkürzte nach dem Wechsel, an der zweiten Saisonniederlage der Zebras änderte dies nichts mehr.