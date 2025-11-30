Klarer Sieg gegen Osnabrück: Verl schiebt sich auf Rang drei

SID 30.11.2025 • 18:39 Uhr Nach dem Erfolg im Verfolgerduell der 3. Liga zieht das Team von Tobias Strobl in der Tabelle an den Lila-Weißen vorbei.

Der SC Verl hat in der 3. Fußball-Liga im Verfolgerduell mit dem VfL Osnabrück einen wichtigen Sieg gefeiert und sich in der Tabelle auf Relegationsplatz drei geschoben. Das Team von Trainer Tobias Strobl gewann am Sonntagabend gegen die Lila-Weißen deutlich mit 4:1 (2:0). Verl ist seit nunmehr acht Liga-Spielen ungeschlagen.

Für die Hausherren trafen Alessio Besio (15.), Oualid Mhamdi (18.) sowie Jonas Arweiler (63., 66.) per Doppelpack. Osnabrück gelang durch David Kopacz (56.) lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Die Niedersachsen, vor dem Spieltag noch Dritter der Tabelle, mussten somit die dritte Saisonniederlage hinnehmen und Verl vorbeiziehen lassen.

Hansa Rostock klettert in der Tabelle

Zuvor hatte Hansa Rostock bereits einen klaren 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg eingefahren und so den Anschluss an das erweiterte Spitzenfeld der Tabelle gesichert. Die Treffer erzielten Andreas Voglsammer (32.), Emil Holten (71.) und Christian Kinsombi (89.), Kenan Fatkic verschoss zudem einen Elfmeter (44.).