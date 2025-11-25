3. Liga: Saarbrücken trennt sich von Trainer Schwartz

SID 25.11.2025 • 15:15 Uhr Der 1. FC Saarbrücken reagiert auf die sportliche Talfahrt. Interimscoach Jürgen Luginger ist mit der Rolle an der Seitenlinie des FCS bestens vertraut.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich „im beiderseitigen Einvernehmen“ von Trainer Alois Schwartz getrennt! Das teilte der seit acht Ligaspielen sieglose Fußball-Drittligist am Dienstag mit. Bis zur Winterpause werde interimsweise Sportdirektor Jürgen Luginger einspringen. Der 57-Jährige war bereits von 2010 bis 2014 Trainer der Saarländer.

„Es ist für mich selbstverständlich, in dieser Phase Verantwortung zu übernehmen“, wird Luginger in der Klub-Mitteilung zitiert: „Wir werden gemeinsam mit der Mannschaft alles daransetzen, Stabilität zu schaffen und erfolgreich in die letzten Spiele vor der Winterpause zu gehen.“

Saarbrücken in der Tabelle abgerutscht

Neben Schwartz muss auch Co-Trainer Dimitrios Moutas seinen Posten räumen. Interimstrainer Luginger assistiert Karsten Specht, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

In der laufenden Saison war Saarbrücken nach einem guten Saisonstart (Platz zwei nach sieben Spielen) zuletzt auf Rang zwölf abgerutscht. Die 0:2-Niederlage bei 1860 München am Sonntag war die vierte in den vergangenen fünf Ligaspielen.

1. FCS scheiterte in der Relegation