Stadt Osnabrück beschließt Sanierung der Bremer Brücke

Die Heimspielstätte des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück soll umfassend saniert werden. Wie der Verein mitteilte, beschloss der Rat der Stadt Osnabrück insgesamt 33 Millionen Euro für den Umbau bereitzustellen. "Dieser Beschluss ist ein Meilenstein für die Bremer Brücke", erklärte Jan Jansen, Geschäftsführer der Stadionbesitzgesellschaft VfL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG. Die traditionsreiche Bremer Brücke solle mit dem Ziel saniert werden, "ein zeitgemäßes und weiterhin emotional aufgeladenes Stadion zu schaffen".

Die Stadt Osnabrück stellt dafür 33 Millionen Euro bereit, dazu soll weiteres Geld aus Krediten kommen. Geplant ist die Erneuerung von drei Tribünen, während die Grundstruktur des Stadions inklusive der markanten Pylonen und Flutlichtmasten erhalten bleiben soll. In den kommenden Monaten sollen die baurechtlichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen und die Ausschreibung für ein Generalunternehmen durchgeführt werden. Mit dem Bau ist frühestens zum Ende der Saison 2025/26 zu rechnen. Seit 1938 ist die Bremer Brücke Heimspielstätte des VfL.