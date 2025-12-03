Newsticker
3. Liga>

Cottbus leistet sich nächsten Patzer

Der FC Energie Cottbus hat die vorzeitige Herbstmeisterschaft in der 3. Liga verpasst. Eine frühe Ampelkarte spielt dem SV Wehen Wiesbaden in die Karten.
SID
Tabellenführer Energie Cottbus hat in der 3. Liga erneut gepatzt.

Fünf Tage nach der Niederlage in Wiesbaden kam die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:0) gegen Jahn Regensburg.

Der MSV Duisburg kann mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr) bei Viktoria Köln die Tabellenspitze übernehmen.

Engelhardt-Doppelpack reicht Cottbus nicht zum Sieg

Erik Engelhardt (23., 41.) brachte die Lausitzer mit einem Doppelpack vermeintlich komfortabel in Führung, doch Christian Kühlwetter (62., 78.) schlug zweimal für die Gäste zurück.

Nach dem 1:3 bei Wehen Wiesbaden ist es der zweite Dämpfer in Folge für Cottbus. Für den Tabellen-13. Regensburg war es ein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

