Cottbus leistet sich nächsten Patzer

19.12.2025 • 21:00 Uhr Energie Cottbus lässt im Aufstiegsrennen in der 3. Liga erneut Punkte liegen.

Fünf Tage nach der Niederlage in Wiesbaden kam die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:0) gegen Jahn Regensburg.

Der MSV Duisburg kann mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr) bei Viktoria Köln die Tabellenspitze übernehmen.

Engelhardt-Doppelpack reicht Cottbus nicht zum Sieg

Erik Engelhardt (23., 41.) brachte die Lausitzer mit einem Doppelpack vermeintlich komfortabel in Führung, doch Christian Kühlwetter (62., 78.) schlug zweimal für die Gäste zurück.