Tabellenführer Energie Cottbus hat in der 3. Liga erneut gepatzt.
Cottbus leistet sich nächsten Patzer
Energie Cottbus lässt im Aufstiegsrennen in der 3. Liga erneut Punkte liegen.
Fünf Tage nach der Niederlage in Wiesbaden kam die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:0) gegen Jahn Regensburg.
Der MSV Duisburg kann mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr) bei Viktoria Köln die Tabellenspitze übernehmen.
Engelhardt-Doppelpack reicht Cottbus nicht zum Sieg
Erik Engelhardt (23., 41.) brachte die Lausitzer mit einem Doppelpack vermeintlich komfortabel in Führung, doch Christian Kühlwetter (62., 78.) schlug zweimal für die Gäste zurück.
Nach dem 1:3 bei Wehen Wiesbaden ist es der zweite Dämpfer in Folge für Cottbus. Für den Tabellen-13. Regensburg war es ein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Abstieg.