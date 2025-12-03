3. Liga: Cottbus patzt in Unterzahl in Wiesbaden

SID 14.12.2025 • 15:36 Uhr Der Tabellenführer verliert erstmals wieder nach drei Ligasiegen in Folge und lässt die erste Chance auf die Herbstmeisterschaft liegen.

Tabellenführer Energie Cottbus hat die Patzer der Verfolger in der 3. Fußball-Liga ungenutzt gelassen und die vorzeitige Herbstmeisterschaft verpasst. Beim SV Wehen Wiesbaden verloren die Lausitzer in langer Unterzahl mit 1:3 (0:1) nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten MSV Duisburg beträgt damit nur noch zwei Zähler, nachdem der Verfolger am Samstag beim 0:0 gegen Erzgebirge Aue einen Punkt geholt hatte.

Im ersten Durchgang erlebte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz einen bitteren Doppelschlag aus einem Rückstand durch den Treffer von Wiesbadens Jordy Gillekens (22.) und einer Gelb-Roten Karte für Dominik Pelivan wegen Meckerns (40.).