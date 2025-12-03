Newsticker
3. Liga: Duisburg verpasst Herbstmeisterschaft

Im rheinischen Duell bei Viktoria Köln kommt der MSV nur zu einem 0:0. Herbstmeister ist somit Energie Cottbus.
Maximilian Dittgen (r.) rauft sich die Haare
Maximilian Dittgen (r.) rauft sich die Haare
© IMAGO/SID/Ralf Brueck
Der MSV Duisburg hat die Herbstmeisterschaft in der 3. Liga verpasst. Im rheinischen Duell bei Viktoria Köln kam der frühere Bundesligist nur zu einem 0:0 und ist mit 34 Punkten Dritter hinter Energie Cottbus (36) und dem SC Verl (35).

In den drei Spielen im Dezember holte der MSV nur zwei Punkte und blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Tor.

Maximilian Dittgen (71.) und Patrick Sussek (76., 90.+3) vergaben die besten Chancen für den MSV. Köln hätte kurz vor Schluss für den Sieg sorgen können, doch Duisburgs Torhüter Maximilian Braune (88.) war bei einer guten Hereingabe zur Stelle.

