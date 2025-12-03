3. Liga: Duisburg verpasst Herbstmeisterschaft

SID 21.12.2025 • 21:29 Uhr Im rheinischen Duell bei Viktoria Köln kommt der MSV nur zu einem 0:0. Herbstmeister ist somit Energie Cottbus.

Der MSV Duisburg hat die Herbstmeisterschaft in der 3. Liga verpasst. Im rheinischen Duell bei Viktoria Köln kam der frühere Bundesligist nur zu einem 0:0 und ist mit 34 Punkten Dritter hinter Energie Cottbus (36) und dem SC Verl (35).

In den drei Spielen im Dezember holte der MSV nur zwei Punkte und blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Tor.