3. Liga: Duisburg verpasst Herbstmeisterschaft

Der MSV Duisburg hat die Herbstmeisterschaft in der 3. Liga verpasst. Im rheinischen Duell bei Viktoria Köln kam der frühere Bundesligist nur zu einem 0:0 und ist mit 34 Punkten Dritter hinter Energie Cottbus (36) und dem SC Verl (35).
Duisburg verpasst Herbstmeisterschaft
Im rheinischen Duell bei Viktoria Köln kommt der MSV nur zu einem 0:0. Herbstmeister ist somit Energie Cottbus.
Maximilian Dittgen (r.) rauft sich die Haare
© IMAGO/SID/Ralf Brueck
In den drei Spielen im Dezember holte der MSV nur zwei Punkte und blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Tor.
Maximilian Dittgen (71.) und Patrick Sussek (76., 90.+3) vergaben die besten Chancen für den MSV. Köln hätte kurz vor Schluss für den Sieg sorgen können, doch Duisburgs Torhüter Maximilian Braune (88.) war bei einer guten Hereingabe zur Stelle.