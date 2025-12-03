3. Liga: Duisburg verpasst Sprung an die Spitze

SID 13.12.2025 • 16:15 Uhr Der MSV Duisburg kommt gegen Erzgebirge Aue nicht über ein Remis hinaus.

Der MSV Duisburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue kam der Aufsteiger nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt vorerst Zweiter - zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Energie Cottbus, der mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) beim SV Wehen Wiesbaden fünf Zähler davonziehen könnte.

Der MSV erarbeitete sich vor 18.500 Zuschauern mehrere hochkarätige Torchancen, brachte den Ball aber nicht an Keeper Louis Lord vorbei. Einen Schuss von Florian Krüger lenkte er an den Pfosten (45.+1).

Hansa siegt beim VfB II

Weiter in der Erfolgsspur ist Hansa Rostock. Das Team von Trainer Daniel Brinkmann setzte sich beim VfB Stuttgart II mit 1:0 (0:0) durch und ist nach neun Spielen in Folge ohne Niederlage schon auf Platz fünf angekommen. Auch 1860 München feierte mit dem 2:1 (1:1) im Derby beim FC Ingolstadt einen Auswärtssieg. Nach vier Dreiern in Serie sind die Löwen Siebter.