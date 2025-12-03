3. Liga: Essen klettert auf Aufstiegsplatz

SID 20.12.2025 • 16:08 Uhr Rostock und Osnabrück patzen im Aufstiegsrennen. Rot-Weiss Essen klettert derweil auf den zweiten Rang.

Rot-Weiss Essen ist in der 3. Liga zumindest kurzzeitig auf einen Aufstiegsplatz geklettert. Der Traditionsklub besiegte den SSV Ulm 3:2 (2:1) und schob sich mit 34 Punkten hinter Spitzenreiter Energie Cottbus (36) auf Rang zwei.

Essen verspielte zwar zwischenzeitlich eine 2:0-Führung, doch Kaito Mizuta (62.) sorgte mit seinem Treffer für den Heimsieg. Essen kann aber am Samstagabend vom SC Verl (32/bei 1860 München) schon wieder von Rang zwei verdrängt werden.

Duisburg greift nach Herbstmeisterschaft

Hansa Rostock und der VfL Osnabrück (beide 32) patzten im engen Aufstiegsrennen. Rostock kam gegen den 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, Osnabrück verlor gegen den VfB Stuttgart II 1:2 (1:0).