3. Liga: Essen nur remis gegen Stuttgart II

SID 05.12.2025 • 21:45 Uhr Mit einem hohen Sieg wäre für RWE sogar der Sprung auf Platz eins möglich gewesen.

Rot-Weiss Essen hat den Sprung auf Relegationsplatz drei in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat kam im Freitagabendspiel gegen den VfB Stuttgart II nur zu einem 1:1 (0:0), rettete kurz vor Schluss aber immerhin einen Punkt.

Mare Janssen (89.) traf nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball zum Ausgleich. In der Szene zuvor war Ahmet Arslan per Foulelfmeter an Florian Hellstern gescheitert, der VfB-Schlussmann lenkte den Ball um den Pfosten. Mohamed Sankoh (81.) brachte die Schwaben in Führung, nachdem der Niederländer von einem Ausrutscher von Rios Alonso als letzter Mann profitiert hatte.