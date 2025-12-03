3. Liga: Ingolstadt trennt sich von Sportdirektor Grlic

SID 16.12.2025 • 19:53 Uhr Der Ex-Profi verlässt die Schanzer mit sofortiger Wirkung.

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt und Sportdirektor Ivica Grlic trennen sich mit sofortiger Wirkung. Wie die Schanzer am Dienstagabend weiter mitteilten, wird Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer die Aufgaben des 50-Jährigen übernehmen, dessen Vertrag beim Tabellen-14. am Saisonende ausgelaufen wäre. Eine direkte Nachfolge für die Position des Sportdirektors sei nicht vorgesehen.

„Im Rahmen unseres eingeschlagenen Kurses hin zur finanziellen Stabilität müssen wir – wie in allen anderen Bereichen beim FCI – auch im Sport die bestehende Konstellation anpassen“, erklärte Beiersdorfer. Der frühere Nationalspieler ergänzte, man habe sich entschieden, die Zusammenarbeit bereits jetzt zu beenden, um „frühzeitig klare Verhältnisse zu schaffen“.