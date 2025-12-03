3. Liga: Koschinat verlängert in Essen

SID 09.12.2025 • 19:33 Uhr Das Gesicht des Essener Aufschwungs bleibt über den Sommer 2026 hinaus Trainer an der Hafenstraße.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat den Vertrag mit Trainer Uwe Koschinat verlängert.

Wie der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet am Dienstag im Rahmen seiner Mitgliederversammlung mitteilte, bleibt der 54-Jährige auch über den Sommer 2026 hinaus im Amt. Über die genaue Laufzeit des neuen Kontrakts machte RWE keine Angaben.

Koschinat übernahm Essen im Dezember 2024 auf einem Abstiegsplatz und führte das Team in der Rückrunde noch zum sicheren Klassenerhalt, zudem holte er mit dem Klub den Niederrheinpokal.