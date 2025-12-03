Newsticker
3. Liga: Koschinat verlängert in Essen

Das Gesicht des Essener Aufschwungs bleibt über den Sommer 2026 hinaus Trainer an der Hafenstraße.
Koschinat ist seit Ende 2024 RWE-Trainer
© Firo/SID
SID
Das Gesicht des Essener Aufschwungs bleibt über den Sommer 2026 hinaus Trainer an der Hafenstraße.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat den Vertrag mit Trainer Uwe Koschinat verlängert.

Wie der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet am Dienstag im Rahmen seiner Mitgliederversammlung mitteilte, bleibt der 54-Jährige auch über den Sommer 2026 hinaus im Amt. Über die genaue Laufzeit des neuen Kontrakts machte RWE keine Angaben.

Koschinat übernahm Essen im Dezember 2024 auf einem Abstiegsplatz und führte das Team in der Rückrunde noch zum sicheren Klassenerhalt, zudem holte er mit dem Klub den Niederrheinpokal.

Er habe „schnell gemerkt, welch große Bedeutung RWE hier in Essen und der Region hat. Die vergangenen zwölf Monate waren intensiv, haben alle Beteiligten sehr gefordert – und sie haben einen großen, positiven Eindruck bei mir hinterlassen“, sagte Koschinat: „Ich gehe die großen Herausforderungen und hohen Ziele dieser Saison mindestens mit demselben Ehrgeiz an wie den Abstiegskampf der vergangenen Saison.“

