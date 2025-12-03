3. Liga: Osnabrück schießt Ulm ab und erobert Platz drei

SID 12.12.2025 • 21:02 Uhr Frühe Führung, kurzes Zittern, dann ein Doppelschlag: Der VfL dreht auf und bleibt im Aufstiegskampf.

Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga vorgelegt. Das Team von Trainer Timo Schultz fand nach den beiden jüngsten Niederlagen durch das 5:3 (2:1) beim abstiegsgefährdeten SSV Ulm zurück in die Spur und schob sich zumindest für eine Nacht auf den Relegationsrang.

Die Verfolger SC Verl und Rot-Weiss Essen können im direkten Duell am Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport) nachziehen.

Tony Lesueur (2.) und Niklas Wiemann (16.) schossen eine scheinbar komfortable Führung für die Gäste heraus, doch Dennis Chessa (34.) und Paul-Philipp Besong (48.) brachten Ulm zurück ins Spiel.

Ein Doppelschlag durch Lars Kehl (57./58.) sowie ein Treffer von Robin Meißner (74.) entschieden die Partie. Für die Ulmer von Trainer Pavel Dotchev, die durch Elias Löder (87.) immerhin noch verkürzten, war es die achte Niederlage in den vergangenen neun Spielen.