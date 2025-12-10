Aue trennt sich von Sport-Geschäftsführer Heidrich

SID 10.12.2025 • 13:41 Uhr Cheftrainer Jens Härtel bleibt hingegen. Der Verein befindet sich nach vier Spielen ohne Sieg in einer angespannten Lage.

Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat aus der sportlichen Negativserie Konsequenzen gezogen. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, werden der Verein und Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich getrennte Wege gehen. Wie und wann die Position neu besetzt werde, stehe demnach noch nicht fest.

Derweil soll Chefcoach Jens Härtel nach vier Liga-Spielen ohne Sieg gestärkt werden. Ab sofort fungiert Lars Fuchs als Co-Trainer, dem bisherigen Assistent Jörg Emmerich werde "in einem persönlichen Gespräch eine andere Funktion innerhalb des Vereins angeboten".

Heidrich habe "diese mehrheitliche Gremien-Entscheidung" nach eigener Aussage nicht mitgetragen, hieß es weiter: "Da das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und Sport-Geschäftsführer für eine weitere Zusammenarbeit somit nicht mehr gegeben ist, wird in den nächsten Tagen über die Modalitäten zur Beendigung der Zusammenarbeit gesprochen."