FIFA Fair Play Award für Regensburger Teamarzt

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Mannschaftsarzt des Drittligisten SSV Jahn Regensburg mit dem Fair Play Award 2025 ausgezeichnet. Andreas Harlass-Neuking erhielt den Preis, da er vor dem Zweitliga-Gastspiel der Regensburger beim 1. FC Magdeburg im April einen Fan im Heimblock reanimiert hatte. Der Facharzt, seit 1995 für den SSV im Einsatz, habe danach zudem „sichergestellt, dass der Magdeburger Fan stabil genug war, um in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht zu werden“, hieß es in der FIFA-Mitteilung.