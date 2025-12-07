Talfahrt geht im Derby weiter: FCS tief im Keller

SID 07.12.2025 • 15:40 Uhr Saarbrücken verliert das Südwestderby in Mannheim.

Die Talfahrt des 1. FC Saarbrücken geht ungebremst weiter. Der FCS verlor am 17. Spieltag der 3. Liga 1:2 (1:2) im Südwestderby bei Waldhof Mannheim. Nach der zehnten Partie in Folge ohne Sieg befinden sich die ambitionierten Saarländer zunehmend in Abstiegsgefahr. Die Mannheimer holten dagegen den dritten Sieg in Folge und können nach oben schielen.

Kennedy Okpala per Handelfmeter (12.) und Routinier Terence Boyd (34.) trafen für die Waldhöfer. Das Tor von Abdoulaye Kamara (22.) war zu wenig für die Mannschaft von Interimstrainer Jürgen Luginger. Die knapp 16.256 Zuschauer bekamen von Beginn an ein heißes Derby zu sehen. Das Spiel wogte hin und her, es waren wesentlich mehr als drei Tore drin.