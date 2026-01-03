3. Liga: Cottbus übernimmt Tabellenführung

SID 31.01.2026 • 16:07 Uhr Am 60. Vereinsgeburtstag trotzt Energie einem frühen Rückstand gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim.

Drei Punkte zum Jubiläum: Energie Cottbus hat im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga vorgelegt und zumindest vorerst die Tabellenspitze übernommen.

Am Tag ihres 60. Klubgeburtstags drehten die Lausitzer von Trainer Claus-Dieter Wollitz gegen die TSG Hoffenheim II einen schnellen Rückstand in ein letztlich verdientes 3:1 (2:1).

Deniz Zeitler (4.) brachte den Außenseiter früh in Führung, ehe Moritz Hannemann (15.) sowie Torjäger Erik Engelhardt (44.) das Spiel noch vor der Pause drehten. Für die Entscheidung sorgte dann erneut Engelhardt (84.) mit seinem 15. Saisontreffer. Energie liegt damit mit nun 43 Punkten auf Platz eins.

3. Liga: Rostock patzt

Die ärgsten Verfolger der Cottbuser patzten dagegen oder greifen erst am Sonntag ins Geschehen ein: Während Hansa Rostock (38 Punkte) gegen den FC Ingolstadt mit 0:3 (0:2) unter die Räder kam, könnte der MSV Duisburg (40) am Sonntag mit einem Sieg beim SSV Ulm wieder vorbeiziehen.