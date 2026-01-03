3. Liga: Osnabrück verliert an Boden - Rostock gewinnt klar

SID 25.01.2026 • 18:30 Uhr Während der VfL Osnabrück im Aufstiegsrennen Punkte liegen lässt, setzt Hansa Rostock ein Ausrufezeichen.

Der VfL Osnabrück hat im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga Federn gelassen. Für die Osnabrücker reichte es an der heimischen Bremer Brücke gegen 1860 München nur zu einem 1:1 (1:1).

Das Team von Trainer Timo Schultz rutschte damit hinter Rot-Weiss Essen auf Rang sechs ab, 1860 sprang dank des Punktgewinns auf Platz sieben.

Vier Zähler liegen die Münchner (32 Punkte) nun hinter dem VfL (36), der durch einen Kopfballtreffer von Bjarke Jacobsen (17.) in Führung ging.

Dem ehemaligen Nationalspieler Kevin Volland (25.) gelang jedoch mit der ersten Torchance der Sechziger die schnelle Antwort. In der zweiten Hälfte hatte Osnabrück mehr vom Spiel, die gefährlichen Chancen hatten allerdings die Gäste.

3. Liga: Rostock mit Ausrufezeichen