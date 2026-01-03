Newsticker
3. Liga>

3. Liga: Verl stürmt an die Spitze

Die Ostwestfalen profitieren vom Ausrutscher von Energie Cottbus.
Verl bejubelt die Tabellenführung
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger
SID
Die Ostwestfalen profitieren vom Ausrutscher von Energie Cottbus.

Der SC Verl ist an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gestürmt. Die Ostwestfalen besiegten zum Rückrundenstart Waldhof Mannheim mit 5:2 (3:0) und lösten mit 38 Punkten Energie Cottbus (37 Zähler) ab. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz musste sich mit einem 1:1 (1:0) beim 1. FC Saarbrücken begnügen.

Matchwinner in Verl war Alessio Besio mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit (12., 27., 29.). Berkan Taz (52.) und Julian Stark (61.) erzielten die weiteren Tore des neuen Tabellenführers. Felix Lohkemper war für Mannheim doppelt erfolgreich (58., 60.).

Cottbus ging durch Moritz Hannemann in Führung (43.), Florian Pick glich für Saarbrücken aus (54.). Hansa Rostock ist nach einem 2:1 (1:1) gegen Erzgebirge Aue vorerst Dritter. Aufsteiger MSV Duisburg (34) kann mit einem Sieg am Sonntag beim VfB Stuttgart II Platz zwei erobern.

