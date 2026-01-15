DFB: Strafen für Waldhof Mannheim

SID 15.01.2026 • 19:47 Uhr Wegen Fehlverhaltens seiner Fans muss Waldhof Mannheim eine hohe Strafe zahlen. Außerdem sind Maßnahmen gegen Rassismus zu ergreifen.

Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim ist wegen des Fehlverhaltens seiner Fans in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von insgesamt 61.200 Euro verurteilt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) legte in mündlicher Verhandlung zudem fest, dass der Verein einen umfassenden Anti-Diskriminierungs-Plan zu entwickeln hat.

Im ersten Fall hatten Mannheimer Zuschauer im Spiel beim SSV Ulm am 31. August 2025 einen rassistischen Spruch gerufen. Dafür belegte das Sportgericht den Verein mit einer Geldstrafe in Höhe von 36.000 Euro, wovon Mannheim bis zu 12.000 Euro für eigene Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus verwenden kann.