Mit Trainer-Challenge: 3. Liga berät über VAR-Einführung

SID 20.01.2026 • 13:28 Uhr In der 3. Liga könnte ab kommender Saison eine abgespeckte Version des VAR zum Einsatz kommen.

Der Videobeweis im Fußball könnte ab der kommenden Saison in abgespeckter Version auch in der 3. Liga eingeführt werden. Bei einem Treffen der Klubverantwortlichen im Februar wird darüber beraten. Dabei soll es auch um die Frage einer sogenannten Trainer-Challenge gehen.

„Der Ruf ist zuletzt auch in der 3. Liga laut geworden“, sagte Schiedsrichterboss Knut Kircher am Dienstag in Frankfurt/Main. Da es sich auch aufgrund der Kostenthematik um eine technisch limitierte Version handeln soll, könnte das Mittel eines Trainer-Einspruchs bei strittigen Szenen zum Einsatz kommen. In der italienischen 3. Liga wird das Konstrukt bereits in dieser Form getestet.

Trainer wollen wohl keine Challenge