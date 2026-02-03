3. Liga: Ex-Hannover-Coach übernimmt Aue

SID 03.02.2026 • 12:35 Uhr Christoph Dabrowski übernimmt beim abstiegsbedrohten Drittligisten Erzgebirge Aue als Trainer.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird Christoph Dabrowski ab sofort das Amt übernehmen. Zur Laufzeit machte der Verein zunächst keine Angaben.

„Mein erster und auch mein einziger Vorschlag war, Christoph Dabrowski zu holen. Mir war wichtig, einen Trainer zu verpflichten, von dem ich weiß, wie er arbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass er sich innerhalb von 30 Stunden entschieden hat, die Aufgabe zu übernehmen“, sagte Aues neuer Sportchef Michael Tarnat bei Dabrowskis Vorstellung.

Aue hatte nach drei Niederlagen in Serie Trainer Jens Härtel entlassen, der die Veilchen erst im Januar 2025 übernommen hatte. In der Tabelle rutschte der langjährige Zweitligist auf Abstiegsplatz 17, der Sturz in die Regionalliga droht.

Dabrowski freut sich auf die Herausforderung

„Ich habe schon einige Situationen erlebt, die vergleichbar waren. Wir müssen die Kräfte bündeln und als Einheit auftreten. Auf die Herausforderung freue ich mich und gehe die Aufgabe mit Freude an“, sagte Dabrowski.