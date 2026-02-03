3. Liga: Cottbus patzt am Nachmittag der Nullnummern

SID 07.02.2026 • 16:21 Uhr In drei von fünf Partien in Liga drei steht auf beiden Seiten die Null. Osnabrück schließt zu Tabellenführer Cottbus auf.

Nur vier Treffer in fünf Spielen und drei Nullnummern: An einem ereignisarmen Nachmittag in der 3. Liga ist Tabellenführer Energie Cottbus beim formstarken FC Ingolstadt gestolpert. Der Primus spielte in Bayern nur 0:0. Der VfL Osnabrück traf als eines von nur zwei Teams - und schob sich durch ein 2:0 (0:0) gegen den TSV Havelse vorläufig bis auf zwei Zähler an Cottbus heran auf Rang zwei.

Im Duell der besten Rückrunden-Mannschaften warteten die 5.041 Fans in Ingolstadt vergeblich auf einen Treffer. Die Gäste blieben damit immerhin im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Dritte Liga: Osnabrück der große Gewinner

Verfolger Osnabrück mauserte sich dagegen zum großen Gewinner am Samstag. Durch den Erfolg gegen Havelse schoben sich die Niedersachsen vorläufig am SC Verl vorbei. Patrick Kammerbauer erlöste den VfL und alle torhungrigen Drittliga-Fans (59.) mit dem ersten Treffer des Tages. Robin Meißner (78.) erhöhte.