3. Liga: Energie Cottbus büßt Punkte ein

Energie Cottbus führt die Tabelle der 3. Fußball-Liga auch nach dem 24. Spieltag an. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam gegen Waldhof Mannheim aber nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den SC Verl. Der erste Verfolger hatte bereits am Samstag die TSG Hoffenheim II bezwungen (3:1).