3. Liga: Duisburg verliert Tabellenführung

Der MSV Duisburg hat die Rückkehr an die Spitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Der Aufsteiger aus Meiderich verlor beim abstiegsbedrohten SSV Ulm nach einem schwachen Auftritt mit 0:1 (0:1) und musste die Tabellenführung nach dem 22. Spieltag abgeben. Abu-Bekir El-Zein (27.) sorgte für den entscheidenden Treffer.

Die Duisburger kassierten nach zwei Siegen ihre erste Niederlage im neuen Jahr. Die Spitzenposition übernahm Energie Cottbus durch einen 3:1-Erfolg über die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim am Samstag. Die Ulmer sicherten sich im Kampf um den Klassenerhalt wichtige drei Punkte, mit denen die Spatzen von Rang 19 auf 18 rückten. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nach dem zweiten Sieg in Folge nur noch einen Zähler.