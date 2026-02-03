3. Liga: Jermaine Jones wird Cheftrainer in Deutschland!

SPORT1 18.02.2026 • 11:55 Uhr Unter Victor Kleinhenz gelang die Rückkehr in den Profifußball - nun zieht der 1. FC Schweinfurt die Reißleine und stellt einen prominenten Namen vor.

Der 1. FC Schweinfurt zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt und hat Trainer Victor Kleinhenz mit sofortiger Wirkung entlassen. Wie der Fußball-Drittligist in einer Mitteilung am Mittwoch bekannt gab, muss neben dem 34-Jährigen auch Co-Trainer Gregor Opfermann gehen.

„Beide hatten großen Anteil an der letztjährigen Meisterschaft, daher bedauere ich diese Entwicklung sehr“, sagte Geschäftsführer Markus Wolf.

Gleichzeitig gab Wolf Kleinhenzs Nachfolger bekannt. Die Wahl fiel auf den ehemaligen US-Nationalspieler Jermaine Jones.

Jones brennt auf Start mit Schweinfurt

„Mit Jermaine gewinnen wir einen Trainer, der auf eine lange aktive Karriere im Profifußball zurückblicken kann. Nun möchte er als Trainer dieses Wissen einbringen und der Mannschaft die nötigen Impulse und Erfahrungen mitgeben“, sagte Wolf.

Jones arbeitete vor seinem Sprung in die dritte Liga in den USA als Coach, zuletzt war er bei CV Fuego FC tätig.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und kann es kaum erwarten mit der Mannschaft loszulegen”, erklärte er: „Wir wissen, dass mit dem Spiel in Duisburg eine große Aufgabe vor uns liegt. Aber genau für solche Spiele spielt man ja Fußball.“

Unter Kleinhenz gelang Schweinfurt die Rückkehr in den Profifußball nach über 20 Jahren, doch seither geht es bergab. Mit nur zehn Punkten aus 24 Partien ist Schweinfurt abgeschlagen Tabellenletzter in der 3. Liga. „Spätestens morgen werden Dankbarkeit und Stolz überwiegen“, sagte Kleinhenz nach der Trennung.