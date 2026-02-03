3. Liga: Wilde Szenen! Zoff nach Abpfiff

Julius Schamburg 15.02.2026 • 21:12 Uhr Tor oder nicht? Eine strittige Szene in der 3. Liga sorgt für Diskussionsstoff. Es kommt zu Tumulten auf dem Rasen.

Wilde Szenen nach dem 1:1 (1:0) zwischen Energie Cottbus und Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Eine umstrittene Entscheidung tief in der Nachspielzeit hat die Gemüter erhitzt, sodass es nach Abpfiff zu Tumulten kam.

Was war passiert? In der siebten Minute der Nachspielzeit köpfte Cottbus-Profi Tolcay Cigerci einen Ball auf das Tor der Gäste. Fraglich war, ob der Ball die Linie auch überquert hatte - zumindest das Tornetz wackelte. Da aber auch Spieler hinter der Torauslinie standen, ließ sich die Situation auf den ersten Blick nicht vollständig entschlüsseln.

3. Liga: Wirbel um vermeintliches Tor

Schiedsrichter Ben Henry Uhrig erkannte den fraglichen Treffer in jedem Fall nicht an. Die Spieler von Cottbus protestierten vehement. Einen VAR oder eine Torlinientechnik gibt es in der 3. Liga nicht.

Auch nach Abpfiff beruhigte sich die Gemütslage nicht und es kam zu Rudelbildungen. Waldhof Mannheims Sportlicher Leiter Gerhard Zuber diskutierte lautstark mit Cigerci und ging ohne große Fremdeinwirkung zu Boden.

Zuber richtete sich auf und es kam zu einer Unterhaltung mit Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Dabei ging der Waldhof-Boss ein zweites Mal zu Boden. Wollitz war Zuber wohl versehentlich auf den Fuß getreten.

Wollitz: „Jeder weiß, dass der Ball drin war“

Im Interview bei Magenta Sport sagte Wollitz: „Eindeutig Tor, jeder weiß, dass der Ball drin war. Schauen Sie mal, wo der Torhüter steht und wo der Ball ist. Also, wenn es einer sehen kann, dann der Assistent. Aber er hat natürlich nicht die beste Sicht. Und dann einfach mal den Torwart fragen: War der drin oder nicht? Dann können wir ja mal über die Ehrlichkeit diskutieren.“

Schiedsrichter Uhrig nahm er in Schutz: „Das wäre falsch, denn die Unparteiischen haben den schwersten Job, weil sie von oben so einen Druck bekommen. Sie werden von den Verantwortlichen nicht richtig begleitet und können nicht mehr frei entscheiden.“ Wollitz forderte „mehr Unterstützung“ für das Schiedsrichtergespann.

Waldhof-Trainer Luc Holtz sagte: „Ich will keinen Kommentar dazu abgeben. Das ist spekulativ, was wir hier betreiben. Der Schiri hat den Treffer nicht anerkannt, deswegen ist es kein Tor.“