3. Liga>

Missglückter Einstand für Jones

Der neue Trainer verliert mit Schweinfurt in Duisburg deutlich.
Jermaine Jones ist enttäuscht
Jermaine Jones ist enttäuscht
© IMAGO/Funke Foto Services/SID/JakobxKlos
SID
Missglückter Einstand für Jermaine Jones: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler verlor bei seinem Debüt als Trainer des 1. FC Schweinfurt 05 beim MSV Duisburg mit 1:3 (0:3). Schweinfurt ist abgeschlagen Tabellenletzter, der Klassenerhalt ist für den Aufsteiger auch mit Jones an der Seitenlinie kaum noch möglich.

Duisburg setzte sich durch den Sieg mit 46 Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Der Aufsteiger profitierte von der überraschenden 1:3 (1:2)-Niederlage des SC Verl (44) bei Alemannia Aachen.

Auf Platz zwei schob sich zunächst der VfL Osnabrück (46) durch ein 3:0 (1:0) im Verfolgerduell gegen Rot-Weiss Essen (43) vor. Am Sonntag kann Energie Cottbus (45) mit einem Sieg bei Erzgebirge Aue wieder Rang eins übernehmen.

