Missglückter Einstand für Jones

SID 21.02.2026 • 16:02 Uhr Der neue Trainer verliert mit Schweinfurt in Duisburg deutlich.

Missglückter Einstand für Jermaine Jones: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler verlor bei seinem Debüt als Trainer des 1. FC Schweinfurt 05 beim MSV Duisburg mit 1:3 (0:3). Schweinfurt ist abgeschlagen Tabellenletzter, der Klassenerhalt ist für den Aufsteiger auch mit Jones an der Seitenlinie kaum noch möglich.

Duisburg setzte sich durch den Sieg mit 46 Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Der Aufsteiger profitierte von der überraschenden 1:3 (1:2)-Niederlage des SC Verl (44) bei Alemannia Aachen.