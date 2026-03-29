1860-Legende Karsten Wettberg tot – Löwen trauern um Kulttrainer

SID 29.03.2026 • 22:03 Uhr Der Kulttrainer verstarb im Alter von 84 Jahren. Die Sechziger führte er in die 2. Bundesliga.

Der „König von Giesing“ ist tot: Fußball-Drittligist 1860 München trauert um Vereinsikone Karsten Wettberg. Wie die Löwen mitteilten, verstarb der frühere Trainer am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren. Wettberg war mit dem Traditionsklub von Februar 1990 bis Juni 1991 in 54 Pflichtspielen ungeschlagen geblieben und in die 2. Bundesliga aufgestiegen.

Löwen trauern um Wettberg

„Die gesamte Löwen-Familie ist in tiefer Trauer“, hieß es von Seiten der Münchner: „Karsten Wettberg war eine Trainer-Legende und ein Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er hat weit über die Grenzen von Giesing tiefe Spuren – nicht nur bei den Löwen – hinterlassen.“

Vom Trainer zum Vizepräsidenten

Wettberg war von 1990 bis 1992 Trainer der Sechziger, nach dem Aufstieg verließ er den Klub nach einem Streit mit der Führungsetage. Zwischen 2007 und 2008 folgte eine kurze Amtszeit als Vizepräsident des Klubs.

51 Meistertitel bei Bayern-Klubs