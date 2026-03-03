3. Liga: Cottbus patzt im Aufstiegsrennen erneut

SID 21.03.2026 • 16:08 Uhr Der ehemalige Tabellenführer lässt gegen den Abstiegskandidaten Ulm zwei Punkte liegen.

Energie Cottbus droht im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga die Luft auszugehen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam gegen den Abstiegskandidaten SSV Ulm nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und ist seit drei Spielen ohne Sieg.

Nach nur zwei Erfolgen in den letzten acht Partien ist der ehemalige Spitzenreiter als Tabellenzweiter wieder in Reichweite der Verfolger.

Leon Dajaku brachte Ulm in Führung (21.), Cottbus biss sich an den kompakt und diszipliniert verteidigenden Gästen lange die Zähne aus. Erst spät gelang Erik Engelhardt mit einem eigentlich missglückten Kopfball der Ausgleich (77.). Für die Gäste gerät der Klassenerhalt nach acht Spielen in Folge ohne Sieg immer weiter in die Ferne.

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