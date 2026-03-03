3. Liga: Cottbus patzt im Aufstiegsrennen erneut

Energie Cottbus droht im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga die Luft auszugehen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam gegen den Abstiegskandidaten SSV Ulm nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und ist seit drei Spielen ohne Sieg.
Cottbus patzt im Aufstiegsrennen erneut
Nach nur zwei Erfolgen in den letzten acht Partien ist der ehemalige Spitzenreiter als Tabellenzweiter wieder in Reichweite der Verfolger.
Leon Dajaku brachte Ulm in Führung (21.), Cottbus biss sich an den kompakt und diszipliniert verteidigenden Gästen lange die Zähne aus. Erst spät gelang Erik Engelhardt mit einem eigentlich missglückten Kopfball der Ausgleich (77.). Für die Gäste gerät der Klassenerhalt nach acht Spielen in Folge ohne Sieg immer weiter in die Ferne.
3. Liga: Jones-Team siegt erneut
Im Tabellenkeller siegte das abgeschlagene Schlusslicht Schweinfurt 05 3:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart II. Keine Punkte gab für den TSV Havelse beim 2:5 (0:2) beim Jahn Regensburg und für Erzgebirge Aue beim 1:2 (1:0) bei Waldhof Mannheim – durch ein äußerst umstrittenes Tor von Terence Boyd in der Nachspielzeit (90.+1), bei dem der Ball nach den Fernsehbildern die Linie wohl nicht vollständig überquert hatte. Im Mittelfeldduell setzte sich Alemannia Aachen mit 2:1 (1:1) beim FC Ingolstadt durch.