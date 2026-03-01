3. Liga: Duisburg patzt im Aufstiegsrennen

SID 01.03.2026 • 18:28 Uhr Dem MSV fehlt im engen Rennen um den Aufstieg derzeit die Konstanz. Gegen einen Abstiegskandidaten reicht es nur zu einem Remis.

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag kassiert.

Die Meidericher kamen trotz großer Überlegenheit und zahlreicher Chancen nur zu einem 1:1 (0:1) gegen den abstiegsbedrohten Mit-Aufsteiger TSV Havelse und verpassten den Sprung zurück an die Spitze. Duisburg bleibt weiter Dritter.

3. Liga: Duisburg verpasst Tabellenführung

Tobias Fleckstein (66.) glich die Gästeführung durch Arlind Rexhepi (20.) aus. Die Schlussoffensive blieb anschließend ohne Ertrag.