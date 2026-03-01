3. Liga: Duisburg patzt im Aufstiegsrennen

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag kassiert.
Dem MSV fehlt im engen Rennen um den Aufstieg derzeit die Konstanz. Gegen einen Abstiegskandidaten reicht es nur zu einem Remis.
Die Meidericher kamen trotz großer Überlegenheit und zahlreicher Chancen nur zu einem 1:1 (0:1) gegen den abstiegsbedrohten Mit-Aufsteiger TSV Havelse und verpassten den Sprung zurück an die Spitze. Duisburg bleibt weiter Dritter.
Tobias Fleckstein (66.) glich die Gästeführung durch Arlind Rexhepi (20.) aus. Die Schlussoffensive blieb anschließend ohne Ertrag.
Aus den vergangenen fünf Spielen holte Duisburg nur sieben Zähler, bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz hätte der MSV die Tabellenspitze erobert. Havelse liegt nach 26 Spielen weiter auf dem vorletzten Platz.