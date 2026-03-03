Sascha Hildmann neuer Jahn-Trainer – Vertrag läuft bis 2028

SID 31.03.2026 • 11:57 Uhr Michael Wimmer verließ den Klub auf eigenen Wunsch, nun ist ein Nachfolger da.

Nach dem Abschied von Michael Wimmer hat der Fußball-Drittligist Jahn Regensburg einen neuen Trainer gefunden. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, übernimmt Sascha Hildmann den Trainerposten. Der 53-Jährige, der zuletzt bei Preußen Münster im Amt war, unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Hildmann beerbt Wimmer in Regensburg