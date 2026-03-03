Sascha Hildmann neuer Jahn-Trainer – Vertrag läuft bis 2028

Nach dem Abschied von Michael Wimmer hat der Fußball-Drittligist Jahn Regensburg einen neuen Trainer gefunden. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, übernimmt Sascha Hildmann den Trainerposten. Der 53-Jährige, der zuletzt bei Preußen Münster im Amt war, unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2028.
Hildmann übernimmt Drittligist
Michael Wimmer verließ den Klub auf eigenen Wunsch, nun ist ein Nachfolger da.
Fünf Jahre in Münster, nun beim Jahn: Sascha Hildmann
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Hildmann beerbt Wimmer in Regensburg
Wimmer hatte den Klub auf eigenen Wunsch verlassen, um beim Zweitligisten Holstein Kiel als Co-Trainer zu arbeiten. Regensburg belegt nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und einem schwierigem Saisonstart derzeit den zwölften Platz. Neben Hildmann, der von 2020 bis 2025 in Münster tätig war, kommt auch sein Co-Trainer Louis Cordes (33).