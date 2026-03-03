3. Liga: Erste und einzige Trainerin von Männern klärt Zukunft

SID 06.03.2026 • 14:38 Uhr Die erste Trainerin im deutschen Männer-Profifußball bleibt über das Saisonende hinaus beim FCI.

Drittligist FC Ingolstadt setzt weiter auf Sabrina Wittmann. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat die Cheftrainerin ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert.

Zugleich wird auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Fabian Reichler fortgesetzt. Über die Laufzeit machte Ingolstadt keine Angaben.

Wittmann, erste und derzeit einzige Trainerin im deutschen Männer-Profifußball, ist seit Mai 2024 verantwortlich. Im Januar schloss die 34-Jährige den Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB erfolgreich ab und besitzt seitdem die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball.