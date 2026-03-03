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3. Liga: Osnabrück baut Tabellenführung aus

Osnabrück baut Tabellenführung aus

Der VfL liegt auf Aufstiegskurs, die Verfolger patzen.
Jubel in Osnabrück
Jubel in Osnabrück
© IMAGO/SID/Christoph Kinzinger
SID
Der VfL liegt auf Aufstiegskurs, die Verfolger patzen.

Der VfL Osnabrück hat seine Tabellenführung in der 3. Liga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte Waldhof Mannheim 4:1 (1:0) und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Energie Cottbus (53 Zähler).

Der Tabellenzweite hatte zum Auftakt des 29. Spieltags am Freitagabend bei Alemannia Aachen (1:4) gepatzt.

3. Liga: Rückschlag für Duisburg

Einen Rückschlag musste auch der MSV Duisburg (51) hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag bei Hansa Rostock (50) mit 1:5 (1:4).

Besonders in der ersten Halbzeit präsentierte sich Duisburg ganz schwach. Nutznießer war Rot-Weiss Essen (52). Der Traditionsklub verbesserte sich durch ein 4:2 (3:1) gegen Erzgebirge Aue auf Relegationsplatz drei.

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