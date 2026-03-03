3. Liga: Osnabrück baut Tabellenführung aus

SID 14.03.2026 • 16:13 Uhr Der VfL liegt auf Aufstiegskurs, die Verfolger patzen.

Der VfL Osnabrück hat seine Tabellenführung in der 3. Liga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte Waldhof Mannheim 4:1 (1:0) und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Energie Cottbus (53 Zähler).

Der Tabellenzweite hatte zum Auftakt des 29. Spieltags am Freitagabend bei Alemannia Aachen (1:4) gepatzt.

3. Liga: Rückschlag für Duisburg

Einen Rückschlag musste auch der MSV Duisburg (51) hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag bei Hansa Rostock (50) mit 1:5 (1:4).