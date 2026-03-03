3. Liga: Osnabrück baut Tabellenführung aus

SID 22.03.2026 • 15:26 Uhr Das Team von Timo Schultz siegt auch in Sinsheim.

Der VfL Osnabrück hat einen weiteren großen Schritt zurück in die 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag mit 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim II durch und bauten mit den sechsten Sieg in Folge ihre Tabellenführung weiter aus. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz wuchs vorerst auf sieben Punkte.

David Kopacz erzielte früh die Führung der Gäste (10.), die das Spiel deutlich bestimmten. Allerdings ließ die Mannschaft von Trainer Timo Schultz mehrere gute Chancen aus, das Ergebnis schon in der ersten Hälfte in die Höhe zu schrauben. Nach der Pause war die Partie ausgeglichener, es blieb bis zum Schluss spannend.