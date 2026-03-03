3. Liga: Sieg in Unterzahl lässt Rostock jubeln

Hansa Rostock hat seine Aufholjagd im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga fortgesetzt – trotz Unterzahl!
Sieg in Unterzahl lässt alle jubeln
Eine halbe Stunde zu zehnt - doch Hansa Rostock bringt die Führung über die Zeit und setzt die Aufholjagd in Liga drei fort.
Rote Karte für Florian Carstens
© IMAGO/SID/-
Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann setzte sich bei der SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0) durch und kletterte nach dem vierten Sieg in den letzten fünf Partien vorerst auf den zweiten Tabellenplatz, obwohl sie mehr als eine halbe Stunde mit zehn Spielern auskommen musste.
3. Liga: Rot für Carstens – Rostock rettet sich
Kenan Fatkic brachte die Gäste bereits in der vierten Minute per Foulelfmeter in Führung. Florian Hübner hatte Emil Holten von den Beinen geholt.
Brenzlig wurde es für die Rostocker, als Florian Carstens wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah (65.) – doch die Führung hatte bis zum Ende Bestand.