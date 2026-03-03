3. Liga: Sieg in Unterzahl lässt Rostock jubeln

SID 20.03.2026 • 20:56 Uhr Eine halbe Stunde zu zehnt - doch Hansa Rostock bringt die Führung über die Zeit und setzt die Aufholjagd in Liga drei fort.

Hansa Rostock hat seine Aufholjagd im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga fortgesetzt – trotz Unterzahl!

Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann setzte sich bei der SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0) durch und kletterte nach dem vierten Sieg in den letzten fünf Partien vorerst auf den zweiten Tabellenplatz, obwohl sie mehr als eine halbe Stunde mit zehn Spielern auskommen musste.

3. Liga: Rot für Carstens – Rostock rettet sich

Kenan Fatkic brachte die Gäste bereits in der vierten Minute per Foulelfmeter in Führung. Florian Hübner hatte Emil Holten von den Beinen geholt.