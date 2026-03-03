3. Liga: Später Schock für 1860 München

SID 22.03.2026 • 18:24 Uhr Der MSV Duisburg feiert einen wichtigen Sieg gegen 1860 München. Osnabrück zementiert seinen Platz an der Tabellenspitze.

Im Aufstiegskampf der 3. Liga hat der MSV Duisburg einen wichtigen Sieg gegen 1860 München gefeiert.

Der Aufsteiger, der zum Saisonbeginn lange die Tabelle angeführt hatte, bezwang 1die Löwen mit 2:1 (0:0) und meldete sich mit dem erst zweiten Sieg aus den letzten fünf Spielen im Aufstiegsrennen zurück. Joshua Bitter (60.) und Thilo Töpken (90) trafen, Thore Jacobsen glich zwischenzeitlich per Foulelfmeter aus (69.), ehe er in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah (90.+4).

Osnabrück bleibt auf Platz eins

Der VfL Osnabrück machte ebenfalls einen weiteren großen Schritt zurück in die 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag mit 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim II durch und bauten mit den sechsten Sieg in Folge ihre Tabellenführung weiter aus. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz wuchs vorerst auf sieben Punkte.

David Kopacz erzielte früh die Führung der Gäste (10.), die das Spiel deutlich bestimmten. Allerdings ließ die Mannschaft von Trainer Timo Schultz mehrere gute Chancen aus, das Ergebnis schon in der ersten Hälfte in die Höhe zu schrauben. Nach der Pause war die Partie ausgeglichener, es blieb bis zum Schluss spannend.