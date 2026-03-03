3. Liga: Spiel von TSV 1860 München muss unterbrochen werden!

Maximilian Lotz 03.03.2026 • 20:39 Uhr Bei der Drittliga-Partie zwischen 1860 München und Erzgebirge Aue wird die Sicht immer schlechter. Dann wird auch noch Pyro gezündet.

Die Drittliga-Partie zwischen 1860 München und Erzgebirge Aue ist wegen schlechter Sicht zwischenzeitlich unterbrochen worden.

Dichte Nebelschwaden zogen beim 2:1 (1:1)-Sieg der Löwen am Dienstagabend über Giesings Höhen und hüllten das städtische Stadion an der Grünwalder Straße mehr und mehr ein.

Wenige Minuten nach dem Treffer von Sigurd Haugen (50.) zum 2:1 für die Löwen unterbrach Schiedsrichter Tom Bauer nach Rücksprache mit den Verantwortlichen die Begegnung.

Nebel sorgt für Spielunterbrechung - Fans zünden Pyro

Kurz nach der Spielunterbrechung zündeten die Löwen-Fans in der Fankurve massiv Pyrotechnik, wodurch die Sicht zusätzlich beeinträchtigt wurde.

„Die Sechziger-Kurve versucht da ein wenig Licht in den Nebel zu bringen, aber Sorry, das ist nicht intelligent, das ist kontraproduktiv“, sagte Kommentator Oskar Heirler bei MagentaSport. „Ich weiß nicht, ob der Nebel so weniger wird.“

Für eine gute Viertelstunde ruhte der Ball. Nachdem sich der Nebel wieder etwas gelichtet hatte, konnte die Partie fortgesetzt werden.