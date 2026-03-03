3. Liga: Verl hält Anschluss an Spitzenränge

SID 15.03.2026 • 18:43 Uhr Die Ostwestfalen nutzen den Patzer von Duisburg und rücken bis auf einen Zähler an Platz drei heran.

Der SC Verl hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 3. Fußball-Liga gehalten. Gegen das bereits abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Schweinfurt gewannen die Ostwestfalen souverän mit 4:0 (3:0).

Das Team von Trainer Tobias Strobl schob sich dadurch auf Rang vier vor, der Rückstand auf den Tabellen-Dritten Rot-Weiss Essen beträgt lediglich einen Punkt.