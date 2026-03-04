Essens Wienand nach Böllerwurf verletzt - Partie unterbrochen

SID 04.03.2026 • 21:06 Uhr Der Torhüter musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel wurde nach mehr als 40 Minuten Pause fortgesetzt.

Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga ist von einem schweren Zwischenfall überschattet worden. Der Essener Torhüter Felix Wienand ging wegen der Detonation eines Böllers in seiner unmittelbaren Nähe zu Boden und hielt sich schwer gezeichnet die Ohren. Schiedsrichter Lennart Kernchen unterbrach die Partie in der 53. Minute und schickte die beiden Mannschaften in die Kabinen.

Das Spiel wurde erst nach mehr als 40 Minuten Pause beim Stand von 1:0 für Essen fortgesetzt - ohne Wienand. Nach Informationen des übertragenden TV-Senders MagentaSport musste der Torhüter im Anschluss an die Aktion ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Böller war offenbar aus dem Gästeblock geworfen worden. Essens Trainer Uwe Koschinat gestikulierte während der Unterbrechung wütend in Richtung der Mannheimer Fans. Anschließend brachte er Ersatztorwart Tino Casali in die Partie.